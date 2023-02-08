Подмосковье 08 февраля 2023, 11:41 Почти 130 миллионов рублей выделят на обновление инженерных систем в Пущине до конца года

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Под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья в этом году обновят инженерные системы городского округа Пущино. На это направят 129 миллионов рублей.

С 2023 по 2025 годы в Подмосковье реконструируют и построят 162 объекта инженерной инфраструктуры, из них 82 объекта водоснабжения, 18 — водоотведения и 62 объекта для бесперебойной подачи тепла. Уже в этом году будут построены сети водоснабжения и водоотведения для участков многодетных семей по улице Грызловской в городе Пущино.

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По информации МинЖКХ, в Подмосковье будет продолжена и работа по реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд». Сейчас список адресов в городском округе Пущино утверждается.

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В округе также продолжится реализация реформы по обращению с отходами. За четыре года в этом муниципалитете было размещено 105 контейнерных площадок, установлено 235 серых и синих контейнеров, ежедневный вывоз отходов с которых осуществляют пять мусоровозов.