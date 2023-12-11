Подмосковье 11 декабря 2023, 18:44 Почти 130 человек переедут из аварийного жилья в Клину до конца года Министерство стройкомплекса Подмосковья

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До конца года 49 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Королеве. Ключи получат 129 жителей дома № 8 на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

«Дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. До конца года будет расселено более 2,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья», — говорится в сообщении.

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Переселение людей стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Напомним, с 2024 года в Клину стартует новый этап нацпроекта по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабах расселения аварийного жилья. Современными квартирами обеспечат почти 24 тысячи человек.

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