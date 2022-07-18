Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья бесплатно получили помощь юристов с начала года

Более 11 миллионов рублей из бюджета Московской области выделено на бесплатную юридическую помощь жителям региона в 2022 году. Этой мерой поддержки воспользовались уже 1250 человек.

«С апреля текущего года вступил в силу закон, по которому бесплатной юридической помощью могут воспользоваться и пострадавшие дольщики. Помимо этого, юридические услуги могут получать инвалиды, ветераны, дети-сироты, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и еще ряд категорий», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют семьи, где среднедушевой доход на каждого члена ниже величины прожиточного минимума. На консультацию юриста могут рассчитывать также инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, граждане пожилого возраста, проживающие в организациях социального обслуживания, лица, страдающие психическими расстройствами, и другие.

С полным перечнем лиц, которые имеют право на такую меру поддержки, а также с инструкцией по получению услуги можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.