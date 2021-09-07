Почти 1,3 тысячи подмосковных семей получили бесплатную землю с начала года

С начала года в Подмосковье бесплатные земельные участки для строительства дома получили порядка 1,3 тысячи многодетных семей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Землю для строительства дома получили 1286 семей с тремя и более детьми. Получатели проживают в 47 округах Подмосковья, уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За последний летний месяц участки получили еще 211 многодетных семей из Подмосковья, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Участки продолжают подбирать тем, кто ждет своей очереди. Работу в этом направлении необходимо ускорить, чтобы успеть до зимы осмотреть предлагаемые участки.

По словам Адигамовой, больше всего участков предоставили семьям в Серпухове, Люберцах, Химках, Богородском и Орехово-Зуеве. Всего в Серпухове семьи получили 126 участков, в Люберцах — 121, в Химках — 106, в Богородском — 104, а в Орехово-Зуеве — 85.

Всего с 2011 года в Московской области землю получили более 29 тысяч многодетных семей.