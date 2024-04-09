Подмосковье 09 апреля 2024, 16:45 Почти 1,3 тысячи ям устранили на дорогах в Мытищах с начала года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах стартовала активная фаза ремонтных работ на дорогах и автомагистралях. С начала текущего года специалисты зафиксировали 1604 дефекта на автомобильных дорогах города, из которых уже устранили 1295.

Во дворовых территориях выявили 174 проблемных участка, отремонтировали 72 из них. Для проведения необходимых работ задействованы пять бригад и 15 единиц спецтехники на основных дорогах и три бригады с девятью единицами техники для внутриквартальных проездов.

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Особое внимание в текущем сезоне уделяется не только ямочному ремонту, но и уборке города от последствий зимы. Мойка автомобильных дорог и уборка мусора на придорожных территориях — обязательные мероприятия, направленные на улучшение общего вида города и повышение безопасности на дорогах. В этом направлении ежедневно трудятся более 900 дворников и задействовано свыше 100 единиц специализированной техники.

В Мытищах функционирует штаб, куда жители могут обращаться с замечаниями по уборке и состоянию дорожного покрытия. Специалисты штаба на связи с 6:00 до 00:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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