Почти 13 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за запуск сервиса по заказу автобусов онлайн

На протяжении трех недель жители Московской области проводят голосование за организацию нового сервиса пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути». Оно проходит на популярном сайте «Добродел». Как рассказали в министерстве транспорта Подмосковья, за последнее время свои голоса оставили порядка 13 тысяч жителей из 20 городских округов.

«На сегодняшний день по-прежнему активно голосуют Ленинский, Мытищи и Наро-Фоминск. По завершению голосования в лидирующих ЖК рассмотрят возможность организации сервиса, который улучшит транспортную доступность до железнодорожных станций и метро», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Всего в голосовании представили 95 жилых комплексов. Выбрать для одного голоса можно только один из списка. Принять участие в голосовании могут только зарегистрированные пользователи портала госуслуг. На интерактивной карте нужно выбрать свой округ и жилой комплекс.

Ранее в тестовом режиме сервис «НамПоПути» уже запустили в Красногорске — от ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец» до станции МЦД Опалиха и обратно. Чтобы заказать автобус, нужно в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» выбрать соответствующую кнопку. Заказывать таранспорт можно за несколько дней, главное не позднее 20 минут до выезда.