Почти 13 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по истории и физике в Подмосковье
ЕГЭ по истории и физике пройдет в Московской области 11 июня. Экзамены в регионе будут сдавать порядка 13 тысяч выпускников, сообщила зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина.
Около 7,5 тысячи человек напишут ЕГЭ по физике и порядка 5,5 тыс. — по истории.
Экзамены пройдут в 200 пунктах проведения. Мы позаботились, чтобы в каждом пункте была организована термометрия, установлены дозаторы с антисептическими средствами. Сотрудники, присутствующие на экзаменах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Важно, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и смогли в полной мере сосредоточиться на заданиях
Зампред правительства Подмосковья также пожелала удачи выпускникам.
«Желаю, чтобы вы получили те баллы, на которые рассчитываете. Знаю, как много труда и сил вложено в подготовку, они обязательно будут вознаграждены. Процедура сдачи экзамена вам уже известна, не нервничайте, вы обязательно справитесь», — сказала Ирина Каклюгина.
За ходом проведения экзаменов в Подмосковье будут следить 242 общественных наблюдателя, в том числе 147 представителей Российского союза молодежи. Кроме того, 434 онлайн-наблюдателя в 6 ситуационных центрах, созданных на базе областных вузов, будут следить за чистотой проведения на федеральном портале наблюдателей ЕГЭ.
Предусмотрены и резервные дни для сдачи экзаменов — 28 и 29 июня, 2 июля.
Результаты ЕГЭ по истории и физике будут известны не позднее 28 июня 2021 года.
Также зампред озвучила, когда будут известны итоги экзаменов по другим предметам. Результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии можно будет узнать не позднее 17 июня; по русскому языку и профильной математике — 23 июня; по обществознанию — 30 июня; по биологии — 5 июля; по иностранным языкам — 7 июля; по информатике — 8 июля, а по предметам в резервные дни сдачи ЕГЭ — не позднее 14 июля.