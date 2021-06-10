Почти 13 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по истории и физике в Подмосковье

ЕГЭ по истории и физике пройдет в Московской области 11 июня. Экзамены в регионе будут сдавать порядка 13 тысяч выпускников, сообщила зампред подмосковного правительства Ирина Каклюгина.

Около 7,5 тысячи человек напишут ЕГЭ по физике и порядка 5,5 тыс. — по истории.

Экзамены пройдут в 200 пунктах проведения. Мы позаботились, чтобы в каждом пункте была организована термометрия, установлены дозаторы с антисептическими средствами. Сотрудники, присутствующие на экзаменах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Важно, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и смогли в полной мере сосредоточиться на заданиях Ирина Каклюгина зампредседателя правительства Московской области

Зампред правительства Подмосковья также пожелала удачи выпускникам.

«Желаю, чтобы вы получили те баллы, на которые рассчитываете. Знаю, как много труда и сил вложено в подготовку, они обязательно будут вознаграждены. Процедура сдачи экзамена вам уже известна, не нервничайте, вы обязательно справитесь», — сказала Ирина Каклюгина.

За ходом проведения экзаменов в Подмосковье будут следить 242 общественных наблюдателя, в том числе 147 представителей Российского союза молодежи. Кроме того, 434 онлайн-наблюдателя в 6 ситуационных центрах, созданных на базе областных вузов, будут следить за чистотой проведения на федеральном портале наблюдателей ЕГЭ.

Предусмотрены и резервные дни для сдачи экзаменов — 28 и 29 июня, 2 июля.

Результаты ЕГЭ по истории и физике будут известны не позднее 28 июня 2021 года.

Также зампред озвучила, когда будут известны итоги экзаменов по другим предметам. Результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии можно будет узнать не позднее 17 июня; по русскому языку и профильной математике — 23 июня; по обществознанию — 30 июня; по биологии — 5 июля; по иностранным языкам — 7 июля; по информатике — 8 июля, а по предметам в резервные дни сдачи ЕГЭ — не позднее 14 июля.