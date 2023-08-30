Подмосковье 30 августа 2023, 10:25 Почти 13 тысяч дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье летом ГУСТ МО

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Надежность и безопасность детских площадок напрямую зависит от исправности игровых конструкций. Инспекторы ГУСТ Подмосковья регулярно проводят проверки мест, предназначенных для игр и развлечений детей. Только за это лето на детских площадках Московской области устранили свыше 12,8 тысячи дефектов.

«Более 790 задач закрыли ответственные службы Пушкинского в отраслевой системе СКПДИ, 774 нарушения отработали в Орехово-Зуевском, 654 — в Красногорске, 557 — в Ступино», — прокомментировала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

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По ее словам, все замечания по этой части полностью устранили в Бронницах, Восходе и Шаховской. Для повышения качества и скорости устранения нарушений этим летом в Подмосковье работали 76 мобильных бригад, в которые вошли 525 специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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