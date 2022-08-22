Почти 13 млн рублей выделили на поддержку молочного животноводства в Подмосковье

В Подмосковье за первое полугодие текущего года на поддержку молочного животноводства было выделено порядка 13 миллионов рублей. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержка будет направлена на поддержку крестьянских хозяйств Московской области.

«В Подмосковье мы ежегодно фиксируем рост интереса к фермерству. Цифры статистики — тому яркое подтверждение: поголовье коров в К (Ф)Х за 6 месяцев 2022 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рассмотрело порядка 40 комплектов документов, которые прислали региональные хозяйства, заинтересованные в развитии молочного животноводства. В итоге было решено выделить средства на содержание 1261 коровы, 1202 козоматок, 545 овцематок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в данный момент Московская область борется за первое место по объему производства тепличных овощей в России.