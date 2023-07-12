Подмосковье 12 июля 2023, 10:23 Почти 120 тысяч заявлений по земле и имуществу рассмотрели в Подмосковье за полгода МИО МО

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Жители Подмосковья около 120 тысяч раз обратились за услугами по земле и имуществу за шесть месяцев года. Промежуточные итоги подвели в министерстве имущественных отношений региона.

«Мы можем уверенно говорить о том, что электронный формат предоставления услуг, связанных с землей и имуществом, востребован. С начала этого года подано на две тысячи больше заявлений, чем в прошлом году за те же полгода», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Взаимодействие ведомства с жителями стало гораздо удобнее благодаря цифровизации — достаточно подать заявку на региональном портале и прикрепить необходимые документы.

За полгода самой востребованной услугой стало перераспределение земель и земельных участков. На втором месте — предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На третьем — предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов или в собственность за плату без проведения торгов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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