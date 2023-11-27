27 ноября 2023, 15:00
Почти 20 тысяч дворников вышли на уборку снега в Подмосковье
ГУСТ: уборкой снега в Подмосковье занялись почти 20 тысяч дворников
В Подмосковье к ручной и механизированной уборке снега привлекли 17 163 дворника и 1541 единицу техники. Чаще остальных в администрацию обращались жители Балашихи, Красногорска и Одинцова, сообщили «360» в Главном управлении содержания территорий Московской области.
Коммунальщики вышли на расчистку дорог с пяти часов утра 27 ноября. Всего в работе задействовали 17 163 дворника и 1541 единицу техники. Они занялись как механической, так и ручной уборкой. Обращения жителей принимали в том числе в соцсетях. Больше всего заявок поступило из Балашихи, Красногорска и Одинцова.
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«Это крупные городские округа, на уборку больших объемов требуется время. Работы будут продолжены до окончательной очистки пространств, также проводим противогололедную обработку в связи с предстоящими перепадами температуры», — сообщили в управлении.
Сильный снегопад пришел в столичный регион с юга России. К утру 27 ноября, по информации Минтранса Подмосковья, образовались сугробы до восьми сантиметров высотой. «360» показал кадры с улиц Москвы.
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