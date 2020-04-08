    08 апреля 2020, 11:22

    Почти 120 студентов-медиков помогут принять пациентов с COVID-19 в поликлиниках Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В подмосковные поликлиники привлекли 118 молодых специалистов, готовых помочь принимать пациентов с коронавирусом. Но перед работой ординаторы пройдут необходимое обучение и сдадут экзамен.
    Почти 120 студентов-медиков помогут принять пациентов с COVID-19 в поликлиниках Подмосковья

    Уровень их квалификации оценит комиссия, в состав которой войдут и представители Росздравнадзора. Уже после экзамена врачи смогут осматривать пациентов на дому и оказывать им неотложную помощь.

    Ординаторы также будут работать в стационарных отделениях стажерами, медицинскими сестрами и санитарами.

    Огромная нагрузка ложится на наших врачей. Мы привлекаем им в помощь ординаторов, которые учатся в ведущих медицинских вузах по целевому направлению

    Светлана Стригунковаминистр здравоохранения Московской области.

    Она уточнила, что у каждого из привлеченных молодых врачей строго есть первичная аккредитация для работы терапевтами и педиатрами.

    Большинство специалистов начнут трудиться в поликлиниках Московской области, остальные — в стационарных отделениях больниц.

    В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.