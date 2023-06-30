Подмосковье 30 июня 2023, 12:37 Почти 120 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю Конкурентная политика

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На прошлой неделе на торги выставили 119 объектов недвижимости в Московской области. Из них 107 — это земельные участки, а 11 — здания и коммерческие помещения, сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

Наибольшее количество лотов выставили на торги Истра, Клин и Коломна. Например, в Истре продают 110 лотов. Это участки, дома, помещения. С начала года жители Подмосковья получили путем аукциона 103 земельных участка в этом муниципалитете.

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Сейчас на торги выставили участок под строительство частного дома площадью 18 соток. Земля находится в деревне Андреевское, в 3,5 километра от центра Истры и в восьми километрах от ЦКАД. В пешей доступности есть магазины и автобусная остановка. Лот оценили в два миллиона рублей. Заявки принимаются до 28 июля. Торги состоятся 2 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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