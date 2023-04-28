Подмосковье 28 апреля 2023, 17:49 Детская хоккейная команда из Балашихи стала обладателем Кубка Виктора Шалимова Комитет лесного хозяйства МО

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Восстановление лесов началось в Истринском лесничестве, которое расположено на территории городских округов Истра и Руза. Сеянцы сосны и ели высадят на площади 118,9 гектара.

На территории Истринского филиала «Мособллес» планируется провести лесовосстановление 72 участков. Сеянцы сосны и ели с открытой и закрытой корневыми системами высадят в подготовленную почву.

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Работы уже выполнены в Глубоковском и Новоиерусалимском участковых лесничествах на площади 14 гектаров. Молодой лес также появился вблизи деревень Крючково, Рожново, Духанино, Рычково под Истрой, а также около деревни Апальщино Рузского округа.

«Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. Особое внимание уделяется хранению посадочного материала и соблюдению технологии посадки», — отметила инженер по лесовосстановлению Истринского филиала «Мособллес» Наталья Акутина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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