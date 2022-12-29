Подмосковье 29 декабря 2022, 20:29 Почти 120 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье за год

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Министерство сельского хозяйства Московской области получило 313 заявок на предоставление мест под размещение мобильных торговых объектов в 32 городских округах. На данный момент уже 119 договоров заключено с подмосковными предпринимателями.

«С момента действия услуги к концу года подана уже 171 заявка на размещение тележек, в том числе под реализацию мороженого — 75 единиц, кукурузы — 43 места, хот-догов — 28 мест и 25 мест под размещение кофе», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также 94 заявки подали на размещение фудтраков, 30 — автолавок и 17 — цистерн. Отмечается, что в автолавках продают мясную гастрономию, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, а также мед и продукцию пчеловодства.

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Выбрать место для размещения мобильной точки можно онлайн, с помощью портала «Госуслуги Московской области». Опция доступна в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для того чтобы отправить заявку, понадобится только доступ к интернету и подтвержденная учетная запись ЕСИА. Разместить объект на уже внесенной в схему точке можно всего за семь дней, на новом же месте — за 18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что занимающимся торговлей подмосковным компаниям необходимы дополнительные меры поддержки и стимулирования на фоне снижения их показателей в валовом региональном продукте.