Подмосковье 29 марта 2023, 11:16 Почти 120 больниц и поликлиник отремонтируют в Подмосковье до конца года

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Масштабная программа ремонта объектов здравоохранения продолжается в Подмосковье. В этом году обновят еще почти 120 стационаров, поликлиник, женских консультаций, амбулаторий и фельдшерских пунктов.

«Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. В прошлом году работы провели на 130 объектах, в этом году планируем обновить еще около 120», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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На ремонты направят 16 миллиардов рублей. На эти средства приведут в порядок внутренние помещения, а также фасады зданий и входные группы. Где это будет нужно, поменяют расположение кабинетов и сделают навигацию более удобной для пациентов. Продолжится и оснащение больниц новым оборудованием для диагностики и лечения.

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