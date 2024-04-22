Подмосковье 22 апреля 2024, 16:10 Почти 1,2 тысячи заявок поступило на проект «Город танцует в парках» в Подмосковье Танцевальный фестиваль начнется в парках Подмосковья 11 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Прием заявок на фестиваль современного танца «Город танцует в парках» завершился в Подмосковье. За две недели желание участвовать подтвердили 719 коллективов из 55 городских округов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что на фестиваль поступило почти 1200 заявок. Участники заявили о себе в том числе из других регионов России: Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Мордовия.

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Очный этап фестиваля пройдет с 11 мая по 16 июня в 30 подмосковных парках. Завершится проект 7 сентября гала-концертом и церемонией награждения участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля. Участие в мероприятиях примут школьники и студенты со всего региона. Им предстоит навести порядок на памятниках и мемориалах.

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