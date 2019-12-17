Почти 1,2 тысячи светильников установили в Одинцовском округе в 2019 году

В Одинцовском городском округе в рамках программы «Светлый город» за год на улицах установили почти 1,2 тысячи новых светильников. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов уточнил, что в муниципалитете ведутся работы по монтажу и ремонту существующих линий наружного уличного освещения на 25 объектах. А всего с начала 2019 года в Одинцовском округе установлено около 1,2 тысячи уличных светильников, 380 опор освещения, проложено более 54 километров дополнительных силовых линий.

Один из полностью завершенных объектов — деревня Марьино в территориальном управлении Захарово. Здесь установили 154 уличных светильника и проложили 8,5 км СИП (самонесущий изолированный провод). Качество жизни в населенном пункте, по мнению местных жителей, улучшилось.

«Раньше, чтобы выйти в позднее время на улицу, приходилось брать с собой фонарик. Вечером, особенно зимой, ни с детьми погулять, ни в гости к соседям нормально сходить — все наощупь. Теперь, после установки фонарей, совсем другое дело! Чувствуем себя почти горожанами», — признался местный житель Виктор Прусаков.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Самый большой объем работ в 2019 году пришелся на территориальное управление Кубинка. Здесь в общей сложности установили более 900 светильников и 300 опор, проложили свыше 44 километров СИП. В военном городке Кубинка-10 капитально отремонтировали электросетевое хозяйство и системы наружного освещения.

«Даже не верится, что в городке началось восстановление наружного освещения. Столько лет никому до этого не было дела. Наконец-то здесь появился хозяин! Поменяли столбы, поставили новые лампы. Ведутся и другие работы, связанные с благоустройством. Конечно, дел еще много, но с чего-то же нужно начинать», — поделилась впечатлениями Маргарита Стругачева, которая живет в городке уже третий десяток лет.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

В 2020 году участие в программе «Светлый город» примут территориальные управления Большие Вяземы, Голицыно, Одинцово, Кубинка и Успенское. В общей сложности в городском округе проложат свыше 30 километров линий наружного освещения, установят 805 опор и более 760 светильников. Наибольший объем работ запланировано выполнить в территориальном управлении Одинцово, здесь находится 40 объектов, вошедших в губернаторскую программу.

Всего за четыре года реализации программы в Подмосковье установлено 130 тысяч энергоэффективных светильников, 111 тысяч силовых опор и кронштейнов, проведено более 2 тысяч километров линий наружного освещения. За это время освещено около 2 тысяч улиц, 725 дворовых территорий и 80 скверов.

Губернаторская программа «Светлый город» направлена на освещение муниципальных дорог, улиц, общественных территорий и подходов к социальным объектам, на повышение комфорта и безопасности жителей, а также снижение уровня преступности.