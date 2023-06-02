Подмосковье 02 июня 2023, 15:24 Почти 12 тысяч выпускников сдали письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Первый этап ЕГЭ по иностранным языкам прошел в Подмосковье 2 июня. В Министерстве образования региона сообщили, что эту часть экзамена сдали 11,9 тысячи школьников.

Экзамен проходил в 216 школах региона. Школьники могли выбрать для аттестации английский, французский, немецкий или испанский языки.

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Тестирование длилось два часа. В письменную часть ЕГЭ вошли 38 заданий из пяти разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная речь» и «Говорение». Устную часть девятиклассники будут сдавать уже завтра, 3 июня.

Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 15 июня. Для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на аттестации, есть резервный день — 27 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в сезон ЕГЭ и пожелал им успехов.

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