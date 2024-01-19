Подмосковье 19 января 2024, 11:18 Почти 12 тысяч километров дорог очистили от снега за ночь в Подмосковье Минтранс МО

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Мощный снегопад прошел в Подмосковье 18 января. За ночь дорожные службы очистили около 12 тысяч километров дорог.

«Дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы. Во время ночного дежурства безопасность на дорогах обеспечивали более 1,4 тысячи рабочих и 600 снегоуборочных машин. В настоящее время движение общественного транспорта происходит по фактическому расписанию», — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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Оперштаб продолжает круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Ликвидация последствий снегопада продолжается.

Минтранс Подмосковья призвал неопытных водителей по возможности отказаться от поездок. Всем остальным нужно быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при уборке снега все коммунальные службы применят четкие алгоритмы, которые позволят выполнять работы быстро и эффективно.

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