Почти 12, 5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала 2019 года на территории Подмосковья отремонтировано более 12,4 тысячи подъездов в многоквартирных домах. Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

Наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов в 2019 году отметили в городских округах Химки, Реутов, Серпухов, Люберцы, Мытищи и Балашиха. Обязательным условием при проведении ремонтных работ в подъездах является согласование с жителями. В ходе обсуждений им на выбор предлагают более 20 видов различных услуг. Среди них: ремонт входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт мусоропровода, замена оконных блоков.

Красивые и плавные. 15 лифтов заменят в 2019 году в Егорьевске Подробнее

«Всего в 2019 году планируется отремонтировать 14,5 тысячи подъездов. В настоящее время программа реализована уже более чем на 85%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, учитывая желание жителей, принял решение продлить срок действия программы, и в 2020 году эта работа будет продолжена», — отметил Антон Велиховский, и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа реализуется на основе мнения самих жителей, которое учитывается при ремонте каждого отдельного подъезда. С жителями согласовываются цветовая гамма, материалы, сроки проведения ремонта, дизайнерские решения и другие детали. Контроль ремонтом и приемка отремонтированных подъездов также в обязательном порядке осуществляется с участием жителей и активистов Ассоциации председателей Советов МКД Московской области. Подробную информацию о губернаторской программе «Мой подъезд» можно найти на сайте.