Почти 119 тысяч жителей Подмосковья воспользовались коммунальным бонусом

В Московской области три месяца назад запустили программу лояльности для жителей, которые оплачивают коммунальные услуги онлайн. Скидки и кешбэк получили уже 118,6 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Программу «Коммунальный бонус» запустили в Московской области 1 августа по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Проект стал популярным среди жителей региона. Уже 118,6 тысячи человек воспользовались бонусами.

Чаще всего участники программы пользуются скидками в онлайн-магазинах и онлайн-кинотеатрах. Самые популярные магазины: Ozon, Иль де Ботэ, Бургер Кинг, Меtrо.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что каждый день все больше жителей становятся участниками программы.

Ведомство постоянно расширяет количество партнеров, которые предлагают скидки жителям региона. Клиентам МосОблЕИРЦ уже доступно порядка 30 предложений.

А участники программы, которые оплачивают коммуналку картой «Мир», теперь могут вернуть 1% от суммы платежа. Условие получения кешбэка — оплата через личный кабинет на сайте расчетного центра или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«Почти 800 тысяч рублей вернули себе жители Подмосковья по акции с кешбэком. Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества. Уверен, в начале августа, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы», — уточнил Велиховский.

Программой удобно пользоваться. После онлайн-оплаты ЖКУ через личный кабинет МосОблЕИРЦ плательщик автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса». Там он может выбрать скидки и промокоды.

Подробнее про кешбэк за оплату коммунальных услуг можно узнать на официальном сайте МосОблЕИРЦ.