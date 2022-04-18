Почти 115 точек сбора гумпомощи детям из ЛДНР открыли в школах Одинцова

Одинцово вместе со всем Подмосковьем присоединилось к новой акции «Доброе дело». Ее цель — поддержать детей из Донбасса. Для этого все школы открыли у себя пункты сбора гуманитарной помощи, рисунков, игрушек и не только.

Таких точек в Одинцове 113. Оттуда собранные товары передают в волонтерские пункты, затем — в распределительный центр аэропорта Домодедово, а после — в ЛДНР.

Школьники и их родители приносят не только продукты, товары первой необходимости, но и игрушки, рисунки о любви, добре, мире. Их кладут в коробки вместе с гуманитарным грузом.

Глава городского округа поблагодарил жителей Одинцова за неравнодушие и отзывчивость.

Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. В который раз я убедился в том, сколько у нас неравнодушных жителей Андрей Иванов.

Помимо школьных пунктов сбора, в Подмосковье работают и постоянные крупные. Там жителям Донбасса собирают бытовую технику, одежду, обувь и другие вещи.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе первые семьи примут под опеку детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.