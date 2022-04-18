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    18 апреля 2022, 17:57

    Почти 115 точек сбора гумпомощи детям из ЛДНР открыли в школах Одинцова

    Анастасия Аброськина

    Одинцово вместе со всем Подмосковьем присоединилось к новой акции «Доброе дело». Ее цель — поддержать детей из Донбасса. Для этого все школы открыли у себя пункты сбора гуманитарной помощи, рисунков, игрушек и не только.

    Почти 115 точек сбора гумпомощи детям из ЛДНР открыли в школах Одинцова | Изображение 1

    Таких точек в Одинцове 113. Оттуда собранные товары передают в волонтерские пункты, затем — в распределительный центр аэропорта Домодедово, а после — в ЛДНР.

    Школьники и их родители приносят не только продукты, товары первой необходимости, но и игрушки, рисунки о любви, добре, мире. Их кладут в коробки вместе с гуманитарным грузом.

    Глава городского округа поблагодарил жителей Одинцова за неравнодушие и отзывчивость.

    Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. В который раз я убедился в том, сколько у нас неравнодушных жителей

    Андрей Иванов.

    Помимо школьных пунктов сбора, в Подмосковье работают и постоянные крупные. Там жителям Донбасса собирают бытовую технику, одежду, обувь и другие вещи.

    Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе первые семьи примут под опеку детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.