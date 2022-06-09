Почти 1100 вакансий появится на КПО «Дон» в Подмосковье

В Подмосковье активно работает комплекс по переработке отходов «Дон» компании «РТ-Инвест». За последние два года там удалось отсортировать порядка 600 тысяч тонн отходов. Это сопоставимо по весу сразу с пятью круизными лайнерами. Скоро на предприятии запустят два новых цеха, появятся новые вакансии.

Работа КПО дает множество вакансий для местных жителей. Всего на нем открыто 435 рабочих мест. Трудятся водители мультилифтов и погрузчиков, операторы пресса, машинисты бульдозеров и представители многих других профессий. Когда на КПО увеличат мощности, там появится еще порядка 1100 рабочих мест.

Кроме того, примерно 90% всего оборудования цеха сортировки собираются локализовать. Это барабанные грохоты, разрыватели пакетов и другая техника. Сейчас ежедневно на линии поступает более 800 тонн твердых коммунальных отходов.

Комплекс по переработке отходов «Дон» стал третьим предприятием, которое построила компания. Сегодня подмосковная инфраструктура «РТ-Инвест» — это четыре комплекса, совокупной мощностью 1 500 000 тонн отходов в год, три региональных оператора, более 700 единиц специализированной техники и более 100 000 установленных контейнеров для раздельного сбора.

Ранее стало известно, что в Курганской области появится новый комплекс по переработке отходов. Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили строительство объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.