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    09 июня 2022, 17:38

    Почти 1100 вакансий появится на КПО «Дон» в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    В Подмосковье активно работает комплекс по переработке отходов «Дон» компании «РТ-Инвест». За последние два года там удалось отсортировать порядка 600 тысяч тонн отходов. Это сопоставимо по весу сразу с пятью круизными лайнерами. Скоро на предприятии запустят два новых цеха, появятся новые вакансии.

    Почти 1100 вакансий появится на КПО «Дон» в Подмосковье

    Работа КПО дает множество вакансий для местных жителей. Всего на нем открыто 435 рабочих мест. Трудятся водители мультилифтов и погрузчиков, операторы пресса, машинисты бульдозеров и представители многих других профессий. Когда на КПО увеличат мощности, там появится еще порядка 1100 рабочих мест.

    Кроме того, примерно 90% всего оборудования цеха сортировки собираются локализовать. Это барабанные грохоты, разрыватели пакетов и другая техника. Сейчас ежедневно на линии поступает более 800 тонн твердых коммунальных отходов.

    Комплекс по переработке отходов «Дон» стал третьим предприятием, которое построила компания. Сегодня подмосковная инфраструктура «РТ-Инвест» — это четыре комплекса, совокупной мощностью 1 500 000 тонн отходов в год, три региональных оператора, более 700 единиц специализированной техники и более 100 000 установленных контейнеров для раздельного сбора.

    Ранее стало известно, что в Курганской области появится новый комплекс по переработке отходов. Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили строительство объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.