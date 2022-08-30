Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после коронавируса

Жители Подмосковья, перенесшие коронавирус, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях региона. Возможностью уже воспользовались почти 110 тысяч человек. Об этом рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Как отметила зампред, болезнь редко проходит бесследно для организма, поэтому важно вовремя пройти профилактический осмотр.

«Даже после выздоровления пациенты отмечают наличие различных осложнений. Болезнь может спровоцировать развитие патологий сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем», — подчеркнула она.

Углубленный профосмотр проходит в два этапа. Сначала пациенту измеряют уровень кислорода в крови, делают рентген грудной клетки и берут кровь на анализ. Затем проводят КТ легких и сканирование вен ног. Пройти диспансеризацию могут жители Подмосковья старше 18 лет. Записаться на осмотр можно через «Госуслуги» или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, на что распространится новый стандарт здравоохранения в Подмосковье. Он напомнил, что сейчас в регионе продолжается ремонт старых и строительство новых медучреждений.