Подмосковье 01 марта 2024, 09:57 Почти 11 миллионов деревьев высадили в лесах Подмосковья за 10 лет Медиасток.рф

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За 10 лет в Подмосковье высадили почти 11 миллионов деревьев в рамках экологических акций. За последние годы в регионе восстановили в 2,5 раза больше лесов, чем вырубили.

С 2021 года в России восстанавливают больше лесов, чем вырубают. Такими данными поделился президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В Подмосковье добиться хороших результатов удалось еще раньше. Так, с 2021 года в регионе восстановили почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем вырубили.

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«При этом каждую весну и осень, начиная с 2013 года, по поручению губернатора проводятся масштабные акции по посадке деревьев. Это почти 11 миллионов высаженных за 10 лет деревьев, порядка 1,5 миллиона человек пришли и посадили свое дерево, внесли свой вклад в озеленение нашего Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

В Комлесхозе добавили, что с 2021 по 2023 год на территории лесов провели санитарные рубки на площади более 1,8 тысячи гектара. При этом лесовосстановление провели более чем на пяти тысячах гектаров.

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