Почти 11 миллиардов рублей направили на благоустройство в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

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Viber Почти 11 миллиардов рублей направили на благоустройство в Подмосковье с начала года

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На протяжении последних шести лет в Московской области реализуется программа по формированию комфортной городской среды, она проходит очень успешно. В 2022 году в Подмосковье благоустроили площади и улицы, набережные и парки, установили множество новых детских площадок, обустроили уличное освещение, сформировали новые велосипедные дорожки.

Как отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, за это время удалось преобразить множество общественных территорий. Изменения, то, что окружающая среда становится намного комфортнее, замечают и местные жители.

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«В начале года мы анонсировали большую программу по созданию комфортной среды в Подмосковье. Всего на благоустройство общественных пространств направлено 10,9 миллиардов рублей. Это деньги из федерального, регионального и муниципального бюджетов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В этом году в Подмосковье собираются благоустроить больше 60 общественных территорий. Это набережные, скверы, пешеходные зоны, площади, парки, функциональные зоны в парках. Всюду уже проводятся активные работы, каждую неделю в Московской области открываются все новые объекты. Например, по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обустраивают детские площадки, это очень важная программа для всех жителей региона.

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