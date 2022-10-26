Почти 1000 сотрудников Россетей помогут в ликвидации аварии на ЛЭП зимой в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 20:53 Почти 1000 сотрудников Россетей помогут в ликвидации аварии на ЛЭП зимой в Подмосковье

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В Подмосковье постепенно завершается подготовка к зимнему периоду. Специалисты Россетей начали все нужные мероприятия еще весной, сразу после того, как завершился осенне-зимний период прошлого года.

В целом уже удалось выполнить больше 95 процентов запланированных мероприятий по ремонту и реконструкции линий электропередачи в ходе подготовки к 2022–2023 годов. Работы проходят в соответствии с программой капитального ремонта, постепенно они уже начали выходить на завершающую стадию.

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За последнее время по этой программе удалось отремонтировать 258 километров ЛЭП, оборудование 213 трансформаторных подстанций. Особенное внимание при этих работах уделялось строительным частям подстанций.

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Чтобы зимой проводить возможные аварийно-восстановительные работы, уже полностью укомплектовали штат сотрудников для резерва сетевых компаний. На помощь специалистам смогут прийти 977 работников подрядных организаций, задействоваться сможет 409 единиц техники.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, завершением подготовительной кампании к предстоящей зиме станет определение и оценка показателей, условий готовности энергосетевых организаций к работе в отопительный сезон с выдачей паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2022–2023 годов.