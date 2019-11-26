Почти 1000 предпринимателей Солнечногорска заключили договоры на вывоз мусора
До 250 тысяч рублей могут заплатить солнечногорские владельцы частного бизнеса — такой штраф грозит тем, кто не заключил договор на вывоз мусора с региональным оператором. Им нужно уже сейчас начать сотрудничать с компанией «Экопромсервис».
Компания использует 85 машин для вывоза мусора в городских округах Солнечногорск и Клин. Начать соблюдать новый закон лучше уже в ближайшее время.
«Согласно 89-му федеральному закону, все юридические лица и индивидуальные предприниматели Солнечногорска обязаны заключить договор на обращение с ТКО с действующим региональным оператором. Размер штрафа со стороны Госадмтехнадзора может составить от 30 тысяч до 250 тысяч рублей», — отметил пресс-секретарь регионального оператора «Экопромсервис» Сергей Мелещенко.
Штраф может быть выписан как владельцам, так и арендодателям помещений. За исполнением Федерального закона следит специальная комиссия от Министерства ЖКХ Московской области и Госадмтехнадзора. На территории Солнечногорска проверки могут начаться с января 2020 года. С региональным оператором уже сотрудничают около тысячи организаций округа.
Администратор салона красоты в Солнечногорске Анна Ситнова рассказала, что основные расходные материалы, подлежащие вывозу, в организации, где она работает, — это принадлежности для маникюра.
«Так как мы делаем ногти, у нас основные расходники — это пилки, ватные диски. И тут никаких проблем. Будем дальше продолжать сотрудничать с данной организацией», — подчеркнула Анна Ситнова.
Жители городского округа Солнечногорск перешли на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Мусорная реформа касается всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципалитета.