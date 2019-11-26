Почти 1000 предпринимателей Солнечногорска заключили договоры на вывоз мусора

Около тысячи предпринимателей городского округа Солнечногорск заключили договоры на вывоз мусора. Штраф за отсутствие такого договора может составить четверть миллиона рублей.

До 250 тысяч рублей могут заплатить солнечногорские владельцы частного бизнеса — такой штраф грозит тем, кто не заключил договор на вывоз мусора с региональным оператором. Им нужно уже сейчас начать сотрудничать с компанией «Экопромсервис».

Компания использует 85 машин для вывоза мусора в городских округах Солнечногорск и Клин. Начать соблюдать новый закон лучше уже в ближайшее время.

«Согласно 89-му федеральному закону, все юридические лица и индивидуальные предприниматели Солнечногорска обязаны заключить договор на обращение с ТКО с действующим региональным оператором. Размер штрафа со стороны Госадмтехнадзора может составить от 30 тысяч до 250 тысяч рублей», — отметил пресс-секретарь регионального оператора «Экопромсервис» Сергей Мелещенко.

Штраф может быть выписан как владельцам, так и арендодателям помещений. За исполнением Федерального закона следит специальная комиссия от Министерства ЖКХ Московской области и Госадмтехнадзора. На территории Солнечногорска проверки могут начаться с января 2020 года. С региональным оператором уже сотрудничают около тысячи организаций округа.

Источник фото: телеканал «360»

Администратор салона красоты в Солнечногорске Анна Ситнова рассказала, что основные расходные материалы, подлежащие вывозу, в организации, где она работает, — это принадлежности для маникюра.

«Так как мы делаем ногти, у нас основные расходники — это пилки, ватные диски. И тут никаких проблем. Будем дальше продолжать сотрудничать с данной организацией», — подчеркнула Анна Ситнова.

Жители городского округа Солнечногорск перешли на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Мусорная реформа касается всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципалитета.