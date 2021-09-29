Почти 1000 мальков толстолобика выпустили в Шатурские озера

Около тысячи толстолобиков отправили в свободное плавание в озера Шатуры. Миссия у рыбы важная — оздоровить водоемы.

Источник фото: телеканал «360»

«Данная акция для нас и для города становится традиционной. Мы уже на протяжении последних трех лет ежегодно приблизительно в одно и то же время — осенью — выпускаем или зарыбляем молодь рыбы в Шатурскую группу озер. Озера имеют свойство зарастать и зарыбление поможет приостановить процесс зарастания наших озер», — сказал директор филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Сергей Бакурин.

Источник фото: телеканал «360»

Молодь вырастили по заказу электростанции в рыбных хозяйствах. На новое место жительства доставили специальным транспортом — на машине, способной обеспечить необходимый рыбам кислородный и тепловой режим.

Перед выпуском экологи проверили место будущего обитания и состояние новоселов. По прогнозам специалистов, курс лечения Шатурских водоемов займет год. Уже следующей осенью буден виден результат.