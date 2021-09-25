Почти 1000 кедров появились в Дзержинском в рамках экоакции «Наш лес. Посади свое дерево»

В Дзержинском 25 сентября прошла экоакция «Наш лес. Посади свое дерево». На четырех площадках города появилось порядка 1000 новых кедров — их высадили жители и сотрудники администрации муниципалитета.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Дзержинском проходит каждый год. В этот раз в ней приняли участие 500 человек. Экоактивист Иван Санжаров подарил городу 40 тысяч саженцев кедра. Он также сам принял участие в их высаживании и рассказал людям, как правильно ухаживать за деревьями, чтобы они не погибли.

Первую партию кедров 25 сентября высадили. Тысяча деревьев появилась на четырех площадках Дзержинского: за основным зданием лицея № 3, на бульваре Светлом, в сквере Ветеранов и на улице Ленина. Места, в которых высадят кедры, жители выбирали сами. Голосование шло в течение недели на странице главы города Сергея Будкина в Instagram.

Будкин отметил, что именно местные жители лучше всего знают, какая конкретно территория больше всего нуждается в благоустройстве.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Московской области с 2014 года. Ее предложил устраивать губернатор Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Экология».