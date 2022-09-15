Почти 1000 IT-специалистов в Подмосковье получили льготную ипотеку | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Почти 1000 IT-специалистов в Подмосковье получили льготную ипотеку

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В Подмосковье с мая этого года действует новая мера поддержки, которая была разработана федеральным правительством. Благодаря ей льготную ипотеку могут получить IT-специалисты, которые трудоустроены в аккредитованной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций компании.

Для специалистов есть некоторые требования. У них обязательно должно быть российское гражданство, возраст не меньше 22 и не старше 44 лет. Средняя ежемесячная заработная плата после вычета НДФЛ должна составлять не менее 150 тысяч рублей в городах-миллионниках. Программа будет действовать до конца 2024 года.

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«Льготная ипотека для айтишников — очень своевременная и важная мера поддержки, к которой в Подмосковье есть серьезный интерес. В сфере информационных технологий у нас порядка 30 тысяч специалистов. Преимущественно это молодые люди, для которых жилищный вопрос — номер один. Ипотеку со ставкой 5% уже получили 978 IТ-специалистов на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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По такой программе в Подмосковье можно получить льготный кредит до 18 миллионов рублей. При этом его можно сочетать с дополнительной суммой, которая взята по рыночной или другой субсидируемой ставке. В таком случае максимальный размер кредита увеличивается до 30 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять не меньше 15% от стоимости недвижимости на первичном рынке. Задействовать для этих целей можно и материнский капитал.

Купить по такой программе можно жилья в новостройке — как в строящемся доме, так и в готовом. Можно также купить индивидуальный жилой дом или земельный участок, чтобы в будущем построить на нем дом. Купить квартиру на вторичном рынке по этой программе нельзя. Посмотреть, какие именно банки участвуют в этой программе, узнать подробности и проверить, соответствует ли компания условиям ипотеки, можно на официальном сайте госуслуг.

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