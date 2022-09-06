Еще 100 земельных участков выставили на торги в Подмосковье | 360°

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Власть
07 сентября 2022, 10:39
Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий
Подмосковье
07 сентября 2022, 10:37
Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье
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Подмосковье
07 сентября 2022, 10:19
Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья
Подмосковье
07 сентября 2022, 10:18
Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились
Важное
07 сентября 2022, 10:00
Программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года
Важное
07 сентября 2022, 09:56
Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин
Важное
07 сентября 2022, 09:47
Президент Путин сообщил, что уровень безработицы в России опустился ниже 4%
Важное
07 сентября 2022, 09:42
Россия утратила доверие к доллару и евро — Путин
Важное
07 сентября 2022, 09:36
Путин спрогнозировал инфляцию в России на уровне 12%