Еще 100 земельных участков выставили на торги в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 09:42 Поделиться Telegram

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Viber Еще 100 земельных участков выставили на торги в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 93 земельных участка pixabay.com

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За период с 29 августа по 2 сентября Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 93 объекта. Среди них оказалось 54 земельных участка, которые сдаются в аренду, а также 39 земельных участков на продажу.

Например, в Можайске можно построить загородный дом. Для этого есть возможность приобрести в аренду земельный участок, чья площадь составляет 18 соток. Участок находится в деревне Большое Новосурино в пяти километрах от трассы М-1 «Беларусь». Земля предлагается в аренду на 20 лет, начальная цена – 46 678,5 рубля в год.

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Приобрести участок можно и в Талдоме. Там выставили на торги землю, которая подойдет для сельскохозяйственных производителей. На аукционе – участок площадью два гектара, который можно задействовать под растениеводство. Участок предлагается на срок 13 лет и 2 месяца по начальной цене 46 400 рублей в год.

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Еще один участок предлагается в Рузе. Его лучше всего задействовать под магазины. Он находится в деревне Старониколаево, в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Там срок аренды не такой большой – два с половиной года. Начальная цена на торгах – 75 305,34 рубля в год.

Узнать всю информацию о земле, которая сдается в аренду в Московской области, можно на официальном портале ЕАСУЗ.

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