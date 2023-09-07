Подмосковье 07 сентября 2023, 17:44 Почти 100 участков и зданий выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 97 объектов. Это земельные участки, здания и помещения, которые можно взять в аренду или выкупить у государства.

В Воскресенске доступно сразу 46 лотов. Среди них — участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Ашитково. Рядом школа, храм, магазины и пляж, а до столицы 76 километров. Начальная цена аренды за 11 соток составляет чуть меньше 47 тысяч рублей в год.

Реклама

В Коломне доступны 62 варианта. Например, вблизи деревни Клинское предлагается земельный участок для животноводства. На площади 7,8 гектара можно разводить сельскохозяйственных животных и производить фермерские продукты. Начальная цена — 961 тысяча рублей в год.

В Ступине 70 лотов. Так, можно взять в аренду землю для организации кафе или ресторана. Участок расположен в черте города, рядом с парком и объектами социальной инфраструктуры.

Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.