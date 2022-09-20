Почти 100 упавших из-за сильного ветра деревьев убрали в Подмосковье | 360°

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Почти 100 упавших из-за сильного ветра деревьев убрали в Подмосковье

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Сильный ветер 19 сентября и ночью 20 сентября повредил деревья в Подмосковье. Свыше сотни из них сломались и упали, мешая проходу жителей. Сотрудники коммунальных служб полностью убрали 97 из них, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий.

За прошедшую ночь в регионе упали 212 деревьев в 37 городских округах. Как сообщила глава ГУСТ Светлана Аипова, коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды.

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«Полностью удалили 97 деревьев, распилили, но еще не успели убрать порубочные остатки от 93 деревьев, еще 22 дерева, падение которых было зафиксировано, примут в работу в ближайшее время», — сообщила Светлана Аипова.

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В ведомстве напомнили, что во время непогоды службы находятся в режиме повышенной готовности и оперативно устраняют последствия ветра в течение нескольких часов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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