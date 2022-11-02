Почти 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались телемедициной | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 10:46 Почти 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались телемедициной

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Телемедицинские консультации врачей набирают популярность у жителей Московской области. На онлайн-приемах у врачей побывали уже больше 100 тысяч человек.

«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Ему нужно только подключение к Интернету. Мы видим, что услуга пользуется популярностью у жителей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Каждую неделю в Подмосковье около 13 тысяч пациентов выбирают для себя консультации с врачом онлайн. Специалисты выслушивают жалобы обратившегося, задают вопросы, при необходимости корректируют или назначают лечение. Если понадобится более подробная информация, человека направят на дополнительное обследование.

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Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал gostelemed.ru, на региональном портале госуслуг, в инфомате поликлиники, по номеру 122 или на приеме у лечащего врача.