Подмосковье 23 января 2023, 19:51 Почти 100 тысяч жителей Подмосковья подключили к электросетям в прошлом году

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В 2022 году сотрудники «Россети Московский регион» подключили к электричеству 93 612 жителей региона. Годом ранее новых абонентов было меньше на 26%. Больше всего заявок пришлось на мощность около 15 киловатт — таких обращений была 91 тысяча.

Так, новое электричество появилось в кампусе «Физтех-лицея» имени Капицы в Долгопрудном, Усовском филиале Барвихинской школы, физкультурно-оздоровительном комплексе в Можайске, а также на соцобъектах в Егорьевске, Зарайске, Серебряных Прудах, Кашире и других.

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Помимо учебных заведений и больниц, к электрическим сетям подключали и предприятия. В прошлом году новым абонентом стало производство по обработке тонколистового металла «Профметалл» в Ступине. Также «Россети» подключили к системам питания химпредприятие в Шатуре, производителя пластмассы в Щелкове, асфальтовый завод в Кашире и другие организации.

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Также появилось электричество и в новостройках. Его получили жилой район «Южная Битца» в Ленинском и ЖК «Соболевка-парк» в Щелкове. За оперативное подключение в адрес гендиректора подмосковных «Россетей» прислали благодарственные письма.

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