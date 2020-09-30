Почти 100 тысяч заявлений на услуги по земле рассмотрели в Подмосковье онлайн с начала года

В Подмосковье с начала года от жителей поступило 98,5 тысячи заявлений на услуги по земле. 97 тысяч уже рассмотрели и вынесли решения вместе с Министерством имущественных отношений Московской области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья стала одним из ключевых направлений в работе земельного блока. Сейчас в регионе все услуги по земле можно получить онлайн.

«Из поступивших в органы местного самоуправления с начала года 98,5 тысячи заявлений на услуги по земле рассмотрены и согласованы решения по 97 тысячам из них. Больше всего заявлений поступило на предоставление земельных участков в аренду или собственность, перераспределение земельных участков, выдачу разрешений на размещение объектов и предварительное согласование предоставления земельных участков», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала года рассмотрели 24 тысячи заявлений на предоставление участков земли в аренду или собственность, почти 20 тысяч заявлений — на перераспределение земли, 14,5 тысячи запросов о разрешении на размещение объектов на участке, 12,7 тысячи — на предварительное согласование предоставления участка.