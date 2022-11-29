29 ноября 2022, 20:57
Почти 100 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье с начала года
В Подмосковье работают более 50 промышленных производителей сыров. Кроме того, в регионе работают 30 фермерских сыроварен.
По итогам 10 месяцев Подмосковье стало лидером по производству сыра. В этой отрасли работает более четырех тысяч человек.
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«По объему производства сыров с начала текущего года Московская область занимает первое место в России. За этот период в Подмосковье произведено 97,5 тысячи тонн сыра, что на 6,7% больше, чем в прошлом году», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Доля подмосковных сыров в обороте в Российской Федерации составляет 17,76%, в Центральном федеральном округе — 34,37%.
Таких объемов производства Подмосковье добилось благодаря предприятиям ООО «Сыровар», ООО «Хохланд Руссланд» и ООО «Валио» Филиал «Ершово».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Еда
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