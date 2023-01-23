23 января 2023, 22:55
Почти 100 тонн ягод собрали предприятия Подмосковья за месяц
С 19 декабря 2022 года по 15 января этого года в Каширском районе Московской области сотрудники тепличного комплекса собрали 99,3 тонны ягод. С начала этого года все фермерства региона произвели 1514 тонн ягод.
Компания «Агрокультура групп» выращивает ягоды круглый год.
Реклама
«За месяц предприятием собрано 97,44 тонны клубники, 0,4 тонны малины и 1,5 тонны ежевики. Это один из крупнейших производителей ягод в регионе», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
В прошлом году организация принесла порядка 500 тонн продукции.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Кашира
Реклама
Реклама