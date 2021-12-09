Почти 100 школьников из Балашихи прошли курс молодого бойца в парке «Патриот»

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошли военные сборы. В них приняли участие почти 100 десятиклассников из девяти школ Балашихи.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Пятидневные военные сборы на территории подмосковного парка «Патриот» стартовали 5-го декабря. В них приняли участие десятиклассники из школ № 3, 6, 10, 14, 8, гимназий № 18 и 19 Балашихи, Салтыковской гимназии и лицея в Железнодорожном.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Десятиклассники проходят сборы в рамках школьной программы по основам безопасности жизнедеятельности. Строевая, огневая, тактическая подготовка и навыки оказания первой медицинской помощи — то, что нужно ребятам, если они захотят пойти в военные. Если по окончании сборов они не свяжут свою жизнь с армией, приобретенный в „Авангарде“ опыт все равно пригодится им в жизни», — рассказала главный эксперт отдела обеспечения безопасности управления по образованию администрации Балашихи Анна Клинова.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В центре армейской подготовки «Авангард» курсанты проходят службу в ротах. Они осваивают навык строевой подготовки, отрабатывают стрельбу, учатся собирать и разбирать автомат, садятся за руль боевой машины и прыгают с парашютом. Все занятия проводятся на учебных симуляторах.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Поскольку здесь сделан упор на армию, то и занятия тематические. День курсанта начинается с подъема, потом зарядка, завтрак, и после он отправляется на учебу. Его ждут четыре занятия, потом обед и снова учеба. Вечером здесь проводятся либо внутривзводовые, либо общелагерные мероприятия», — рассказал воспитатель центра «Авангард» Антон Котляров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» — первый в России, программа которого предусматривает обучение основам военной службы в условиях, максимально приближенных к реальным. Проект реализован правительствами Москвы и Подмосковья при поддержке президента РФ Владимира Путина.

По окончании пятидневной службы каждый курсант получил памятный сертификат и жетон с символикой центра «Авангард».