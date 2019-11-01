Сайт для доноров и бесплатные занятия с тренерами. Почти 100 проектов представили управленцы в Подмосковье

Бесплатные занятия с тренерами и сдача крови за бонусы. Свои проекты начали представлять победители конкурса «Моя страна — моя Россия».

В Мастерской управления «Сенеж» проходит Всероссийская проектная школа, где молодые лидеры рассказывают о своих идеях и разработках опытным наставникам. В будущем участники смогут реализовать их уже в своих регионах.

Источник фото: телеканал «360»

Учитель физкультуры Александр Георгиевский призывает школьников подмосковной Черноголовки заниматься спортом. Заставляет скакать через козла, висеть на канате и заходить на свой сайт. На портале подростки могут выбрать себе занятия по душе с профессиональным тренером.

Тренеры занимаются со школьниками бесплатно. Направления самые разные: биатлон, баскетбол, гимнастика. Александр решил заявить о своем проекте на всю страну и не прогадал — победил в конкурсе «Моя страна — моя Россия». После — школа в Мастерской управления «Сенеж»: здесь эксперты могут помочь ему выйти на федеральный уровень.

«Я понимаю, насколько важно отдавать детей в спортивные секции, и насколько важно в ребенке пробудить его потенциал физический, потому что это один из важных моментов в жизни», — сказал Александр Георгиевский, победитель конкурса «Моя страна — моя Россия».

Источник фото: телеканал «360»

Другой победитель конкурса Руслан Шекуров также заботится о здоровье россиян. Призывает всех сдавать кровь. Для этого даже разработал удобную платформу. Тут каждый донор сможет найти единомышленников.

Свое детище юноша показывал Владимиру Путину еще в прошлом году. Тогда же получил грант от президентского фонда. Теперь проект заинтересовал экспертов Всероссийской школы на Сенеже.

«Можно зарегистрироваться, у нас отзывы самых наших таких топовых доноров, многие из них почетные. Есть объяснения, как это работает: человек сдает кровь, фотографирует справку о том, что он сдал кровь, мы ее проверяем, и у человека появляется больше уровень и появляется доступ к каким-то бонусным программам, которые мы также пытаемся вовлечь как можно больше», — объяснил Руслан Шекуров, победитель конкурса «Моя страна — моя Россия».

Источник фото: телеканал «360»

Сдал кровь — получи вознаграждение. Например, билет в кино или скидку за такси. Тем самым умная платформа быстрее привлекает нужных доноров и помогает нуждающимся. Но поощряют здесь не только этим.

«Важно доноров хвалить, и мы, соответственно, поддерживаем доноров, формируем комьюнити — донорская ячейка не только онлайн, и получается третья мотивация — это причастие, что есть кто-то еще», — отметил автор идеи.

Всего в Мастерской управления «Сенеж» участвуют около 100 победителей конкурса за этот и предыдущие годы. Всем участникам школы — от 18 до 35 лет. За три дня молодые лидеры страны вместе с экспертами смогут улучшить свои проекты, а также обменяться опытом и контактами.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы им помогаем в этом, помогаем обучением, именно проектным обучением, так, чтобы их ждал успех, и мы увидели те результаты ребят, уже реализованные в регионах», — уточнил Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Организаторы конкурса всячески поддерживают победителей: выделяют гранты и премии, отправляют на стажировку и дают льготы для поступления в вуз. А главное, с молодыми людьми всегда рядом опытные наставники, которые всегда подскажут, как быстрее и лучше воплотить проект на своей малой родине.