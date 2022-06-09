Почти 100 подъездов отремонтируют в Химках до конца года

В Химках до конца года отремонтируют 96 подъездов. Работы проводят в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». Ход ремонта жилого фонда обсудили на еженедельном общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

«Отмечу, что важно не просто выполнить ремонт дома и подъезда, а сделать это очень качественно. Чтобы люди были довольны и у них не возникало вопросов по проделанной работе. Мы должны повысить качество выполнения всех текущих работ», — отметил Дмитрий Волошин.

В Химках уже провели ремонтные работы в 41 подъезде. В результате многочисленных встреч депутатов c жителями в первоначальный план ремонта были внесены еще 20 объектов.

Всего в Химках 1294 многоквартирных дома, их обслуживают более 40 управляющих компаний. Всего в Химках с 2017 года отремонтировали почти 71% подъездов жилого фонда МКД.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву представили трехуровневую систему контроля за уборкой дворов в Химках.