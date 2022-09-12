Почти 100 подъездов отремонтировали в Воскресенске | 360°

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Почти 100 подъездов отремонтировали в Воскресенске

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С начала этого года инспекторы приняли ремонтные работы сразу в 92 подъездах в Воскресенске. Работы проходили в самом городе, в Белозерском, в поселке Хорлово и селе Ашитково. Помещения практически полностью обновили, радикально изменили их внешний облик.

В подъездах заменили окна и входные группы, перекрасили стены, отремонтировали полы, установили новые почтовые ящики и перила. Для того, чтобы было максимально удобно маломобильным людям, у каждого входа оборудовали специальные пандусы. О том, как должен выглядеть обновленный дизайн, спрашивали самих жителей домов и учитывали их пожелания.

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«Работы по ремонту подъездов реализуются в рамках региональной программы Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, задача которой заключается в улучшении качества жизни жителей и приведении подъездов к внешнему виду, отвечающему пожеланиям проживающих в домах», - сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Отметим, что ГБУ МО «УТНКР» действует в Московской области с 2016 года и в обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, решает основные задачи в рамках важнейших программ Подмосковья. Сама программа «Мой подъезд» действует в регионе с 2016 года. Участвовать в ней можно на добровольной основе, решение об этом принимают сами собственники жилья. Программа предусматривает то, что сами жители многоквартирного дома будут контролировать весь ход работ – они сами могут выбрать цвет стен, то, как будет оформлена входная группа, форму светильников, качество полов и перил.

Воскресенск

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