Почти 100 обращений поступило в центр поддержки семей мобилизованных в Реутове | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:46 Почти 100 обращений поступило в центр поддержки семей мобилизованных в Реутове

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Около 100 обращений поступило в реутовский центр поддержки семей мобилизованных. Родным военнослужащих помогают администрация и волонтеры. Местный бизнес также подключился к работе с заявками.

Заместитель главы городского округа Реутов Анастасия Гайлиш рассказала, что просьбы от семей в основном бытового характера — кому-то нужно отвезти маму мобилизованного в больницу, другим — доставить лекарства.

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«Адрес центра: улица Новая, 3. Телефон 8 495 528-75-92», — добавила она.

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Также подвели итоги частичной мобилизации. Городской округ Реутов план выполнил. При этом сотрудники критически важных отраслей остались на рабочих местах.

«Выполнив свои цифры, мы постарались максимально не затронуть функционирование нашего бизнеса. Бизнес в городе Реутов — это наши и легкие, и кровь и все остальное. Не будет работать бизнес — ничего не будет работать. Поэтому в рамках мобилизации постарались минимальную нагрузку на наши предприятия наложить», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

За неполные десять месяцев поступления в бюджет Реутова выросли на 15%. Помогли меры поддержки: льготные кредиты, субсидии, гранты. Помощь идет как по линии администрации, так и по проектам «Единой России» — «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Более 30 реутовских компаний уже получили поддержку на общую сумму 254 миллиона рублей.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность работы по предоставлению участков для бизнеса в Подмосковье. Сейчас эта программа в регионе является приоритетной.