Подмосковье 21 апреля 2023, 10:51 Почти 100 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике

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С 10 по 14 апреля в Московской области выставили на торги 91 лот. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике и Региональном центре торгов.

Воскресенск стал одним из округов с наибольшим количеством лотов. С начала 2023 года в муниципалитете реализовали 16 объектов. На данный момент доступны еще 59, в том числе земельные участки и недвижимость.

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Под строительство дома в Воскресенске можно арендовать участок площадью 30 соток. Участок располагается на 1-й Фетровой улице, в восьми минутах езды до центра Воскресенка.

В шаговой доступности находятся автовокзал и железнодорожная станция, школа, поликлиника, церкви, магазины и парки. Срок аренды составляет 13 лет и два месяца, а его начальная цена — почти 300 тысяч в год.

Прием заявок завершится 23 мая, аукцион пройдет 25 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Чехове начнется новый виток благоустройства набережной реки Теребенки.

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