Подмосковье 15 июня 2023, 14:36 Почти 100 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю Участок в г.о. Егорьевск

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На прошлой неделе в Московской области на торги выставили 97 объектов. Из них 92 лота являются земельными участками и еще пять — зданиями и коммерческими помещениями. Об этом сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

С 5 июня по 9 июня наибольшее количество лотов выставили в Воскресенске, Егорьевске и Шаховской.

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В Воскресенске можно рассмотреть шесть объектов. С начала года жители Подмосковья через аукцион взяли 67 земельных участков.

В Егорьевске на торгах стали доступны еще пять лотов — это участки для строительства дома, здания и коммерческие помещения. С начала 2023 года жители уже получили здесь 44 участка.

В Шаховской на торгах можно найти 10 объектов. Всего в округе реализовали на аукционе 97 земельных участков.

Актуальный список всех объектов Московской области можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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