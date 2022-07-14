Почти 100 объектов недвижимости в Подмосковье выставили на торги за неделю

Еще 76 земельных участков, 11 помещений и пять зданий выставлены на аукцион комитетом по конкурентной политике Подмосковья. Эту и другую недвижимость граждане могут взять в аренду у государства или выкупить.

Под строительство загородного дома в деревне Леньково (Рузский округ) можно приобрести в аренду земельный участок площадью 720 квадратных метров. Он расположен в живописном месте с удобной транспортной доступностью. Отсюда до Озернинского водохранилища всего полтора километра. Срок аренды составляет 13 лет и два месяца, в течение которых гражданин сможет построить дом и впоследствии выкупить эту землю. Начальная цена аренды на данный участок составляет 100 тысяч 457 рублей.

В Клину в аренду предлагают земельный участок под склады. Надел площадью 656 квадратных метров расположен всего в 200 метрах от трассы М-10 «Россия». Здесь можно будет размещать сооружения для временного хранения, распределения и перевалки грузов, за исключением хранения стратегических запасов. Срок аренды — 13 лет и два месяца. Начальная цена аренды — 47 тысяч 235 рублей в год.

В Павлово-Посадском округе на торги выставлено здание площадью 584,9 квадратного метра с земельным участком, расположенные по адресу: деревня Данилово, дом 184. Торги пройдут путем публичного предложения. Это означает постепенное понижение стартовой цены, при этом максимальное снижение от заявленной стоимости составляет 50%. Стартовая цена — 12 миллионов 990 тысяч рублей.

Более детально ознакомиться с информацией об этих и других объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.