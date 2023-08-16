16 августа 2023, 01:01
Почти 100 объектов недвижимости разместили на торгах в Подмосковье за неделю
За неделю на торги в Подмосковье выставили 99 земельных участков, зданий и коммерческих помещений. Как сообщили в Комитете по конкурентной политике региона, наибольшее количество лотов представили в Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Солнечногорске.
Для ведения личного хозяйства предлагают взять в аренду участок в деревне Зеленино в Солнечногорске. Начальная цена за 10 соток составляет 780 тысяч рублей в год, аукцион состоится 22 сентября.
Реклама
На улице Льва Толстого Наро-Фоминске расположена территория под склад площадью 1300 квадратных метров. Стартовая цена — 52 тысячи рублей в год, торги пройдут 20 сентября.
Также для строительства дома предлагают взять в аренду участок в деревне Никулино Орехово-Зуевского округа. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 18 сентября, торги начнут с цены 679 тысяч рублей в год.
Главная цель торгов заключается в том, чтобы предложить наиболее высокую цену среди участников. С актуальным списком лотов можно ознакомиться по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Солнечногорск
Торговля
Недвижимость
Орехово-Зуево
Реклама
Реклама