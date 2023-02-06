Подмосковье 06 февраля 2023, 10:38 Почти 100 новых рабочих мест появится на заводе тротуарной плитки в Лобне

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Завод Steingot расширит производство тротуарной плитки в Лобне. На территории предприятия возведут новое здание, где будут располагаться цеха и административные помещения.

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Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. В новом здании площадью более пяти тысяч квадратных метров установят оборудование для производства тротуарной и бордюрной плитки. Все процессы будут максимально автоматизированными. Расширение производства позволит создать 9️4 дополнительных рабочих места.

«Объем инвестиций в проект составит 800 миллионов рублей. Предприятие разместится на двух земельных участках общей площадью почти в пять гектаров. Ожидается, что новое производство заработает уже в конце 2024 года», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиционный проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году. Ведомства призвали активнее взаимодействовать с бизнесом.

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